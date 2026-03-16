FirenzeViola Cremonese-Fiorentina 0-3, magia di Dodo! Coast to coast del brasiliano che entra in porta col pallone

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Fiorentina dominante allo Zini: la Viola arrotonda il punteggio sull'asse Albert Gudmundsson-Dodo, il primo squarcia il campo mandando nelle praterie il secondo, che poi fa tutto a meraviglia, corsa di sessanta metri, Floriani Mussolini scherzato e fuga davanti ad Audero che si conclude con un dribbling e un appoggio col mancino in porta; è appena il secondo gol in Serie A per Dodo, ma è un macigno nella lotta salvezza. A Cremona, Cremonese 0, Fiorentina 3 quando siamo al 50'.