COVID-19, Bollettino Italia: 2477 nuovi positivi da ieri

Consueto bollettino della Protezione Civile, letto quest'oggi dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli. I casi di persone attualmente positive al coronavirus Covid-19 nel nostro paese sono 83.049, con una crescita 2477 pazienti di nelle ultime 24 ore. Di questi 4053 sono in terapia intensiva, 28.540 ricoverati con sintomi, e il restante 50.476 (61%) sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i guariti, il totale è di 18.278 (rispetto a ieri ci sono 1431 nuovi guariti). I deceduti, invece, sono cresciuti di 760 unità nelle ultime 24 ore, e raggiungono ora i 13.915 in totale.

Il totale dei casi da inizio emergenza è di ora 115.242 da inizio emergenza, con una crescita di 4.2% sul totale rispetto a ieri. Un trend in leggero calo, che conferma di fatto la situazione di plateau sulla curva dei contagi.