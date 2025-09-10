Cosa porta Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: ecco l'arma in più

vedi letture

Sul Corriere dello Sport focus su Hans Nicolussi Caviglia, pronto al debutto in viola contro il Napoli. Stefano Pioli lo ha voluto, lo ha aspettato (tanto), lo ha ottenuto. E lo ha messo subito al centro di tutto, sfruttando questa pausa nazionali per plasmare il nuovo centrocampo.

Per sua fortuna ha avuto a che fare con tutto il reparto (o quasi, assente soltanto Sohm, impegnato con la Svizzera ma già rientrato ieri al Viola Park). La nuova Fiorentina riparte, già da sabato, da Hans Nicolussi Caviglia, il primo motore immobile del gioco, scrive il Corriere, che poi si sofferma su un'arma in più garantita dall'ex Juventus: il suo destro sui calci piazzati è stato un fattore l'anno scorso, tre assist nell'ultimo campionato, due su angolo e uno su punizione) ma soprattutto per cercare la porta: due reti su tre totali segnate su punizione col Venezia e tante altre insidie create, con Nicolussi Caviglia che ha chiuso la scorsa Serie A con il più alto numero di conclusioni in porta su calcio piazzato.