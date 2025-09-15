Cosa non va nella Fiorentina? Il Corriere dello Sport: "Dagli errori difensivi al gioco che stenta"

Il Corriere dello Sport analizza cosa non va nella Fiorentina di Setfano Pioli, fissando tre momenti per far capire ciò: il primo quarto d’ora a Reggio Emilia nel ritorno con gli ucraini (2-0 per il Polyssia), il primo quarto d’ora di sabato sera (2-0 per il Napoli) e i primi 10' del secondo tempo (3-0 per il Napoli). L’impatto sbagliato, nella testa e nelle gambe, è il primo problema da risolvere. In campionato e nel ritorno dei play-off di Conference, la Fiorentina ha incassato 6 reti con 6 errori individuali.

Il giocatore più insoddisfacente di questo avvio di stagione è Fagioli, a cui Pioli affida il ruolo del regista. Non è tanto la posizione, quanto lo scarso coinvolgimento nella manovra e la difficoltà a fare gioco a spingerlo verso la mediocrità. È un giocatore che deve e può dare tanto ma tanto di più. Dzeko, nella prima da titolare in campionato, ha mostrato quello che sta scritto sulla sua carta d’identità, 39 anni. Comuzzo è in affanno dall’inizio della stagione e Pongracic deve difendere meglio.