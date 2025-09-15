Fiorentina, a centrocampo è l'ora delle scelte. La Nazione: "Nicolussi e Fazzini chiedono spazio"

La Nazione si concentra su un reparto, il centrocampo della Fiorentina, analizzando le difficoltà del momento. Manca ad ora la capacità di alzare il ritmo. La Fiorentina deve riuscire a trasformarsi in una squadra più propositiva del solito, diversa dal solito, inteso quello visto fino a oggi.

Il reparto è stato completato solo a campionato in corso e probabilmente, sempre a torneo iniziato, è arrivato il giocatore che per ammissione di tanti è l’uomo adatto a chiudere il cerchio, magari con accanto quello che ha dato maggiori segnali di vivacità e intraprendenza: Nicolussi Caviglia e Fazzini. Due giovani certo, due tutt’altro che corazzieri, ma dalle idee rapide e i piedi veloci. Serve la riprova sul campo, ma con loro (insieme o meno) anche Fagioli potrebbe avere giovamento.