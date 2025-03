FirenzeViola Coreografia Fiorentina-Juventus, la società viola ha fatto ricorso per la multa

Con il passare dei giorni è leggermente sbiadita la polemica relativa a Fiorentina-Juventus e alla coreografia che i tifosi viola in Curva Ferrovia hanno messo in scena: quello "Juve merda" diventato anche oggetto di poster realizzati da ATF che stanno avendo un gran successo. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dopo aver ottenuto gli atti che hanno portato il Giudice Sportivo della Lega Serie A a comminare una multa da 50mila euro con annessa diffida per la curva al club viola, la Fiorentina ha deciso di portare avanti il ricorso e provare quantomeno a ridurre la sanzione, se non a toglierla.

Ora la palla passa alle autorità competenti che valuteranno l'ammissibilità del ricorso e poi - le tempistiche dovrebbero essere attorno alla fine della prossima settimana - a pronunciarsi sull'eventuale conferma della multa oppure su una riduzione.