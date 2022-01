CONVOCATI, Out Piatek, Benassi e Sottil. C'è Ikoné

Non c'è Krzysztof Piątek nella lista dei convocati che Vincenzo Italiano ha diramato alla vigilia della partita contro il Torino. Come era nell'aria, per l'attaccante polacco si aspetterà di valutare le sue condizioni con il resto gruppo in vista del Napoli. Per il resto nessuna sorpresa, con Benassi e Sottil che sono ancora una volta assenti dove invece c'è l'altro nuovo acquisto Ikoné. Ecco l'elenco dei 23 convocati da Italiano:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira;

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Saponara, Vlahovic