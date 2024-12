CONVOCATI, Ci sono Cataldi e Sottil. Pongracic ok

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro l'Udinese, in programma alle ore 18:30 al Franchi. Nessuna defezione dell'ultim'ora: ci sono sia Pongracic che Cataldi e Sottil, entrambi al rientro dopo il forfait in Conference League. Come previsto, assente Dodo che salterà la partita per squalifica, mentre non ci sono giovani convocati da Palladino. Questa la lista completa dei 22:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.