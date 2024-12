CONFERENCE, Tra introiti e percorso: le future tappe viola

FirenzeViola.it

Il pareggio in Portogallo contro il Vitoria ha permesso alla Fiorentina di conquistare l'ultimo punto necessario per piazzarsi sul podio tra le 36 squadre partecipanti al maxi-girone unico di Conference League, concludendo così la prima parte del nuovo format della competizione. Ora, si dovrà attendere due mesi, fino al 21 febbraio, per scoprire quale sarà l’avversaria degli ottavi, che sarà una tra Vikingur Reykjavík-Panathinaikos e Borac Banja Luka-Olimpija Lubiana.

Nel complesso, i viola hanno terminato il girone con un bilancio di 4 vittorie (una in più rispetto alla scorsa stagione), 1 pareggio e 1 sconfitta, mentre l’anno passato erano arrivati alla finale di Atene senza subire sconfitte. Questo risultato si dimostra in linea con le aspettative iniziali, e la Fiorentina ha già messo da parte un buon gruzzoletto economico grazie alla riforma delle competizioni UEFA, che mira a creare maggiore imprevedibilità e equilibrio.

Anche se la Conference League è considerata il torneo meno remunerativo, ha comunque portato alla Fiorentina guadagni superiori a 14 milioni di euro. Per fare un confronto, la scorsa stagione, con la finale raggiunta, il club incassò 16 milioni. Durante questa fase, la Fiorentina ha beneficiato di una base di 3,17 milioni di euro, insieme a 400.000 euro per ciascuna vittoria (per un totale di 1,6 milioni) e 133.000 euro per ogni pareggio. Inoltre, hanno ricevuto bonus per il piazzamento al terzo posto, per essere tra le prime otto e per la qualificazione agli ottavi.

Non è tutto qui, perché oltre agli incassi legati alla quota di iscrizione e alle performance sul campo, esiste anche una componente legata a fattori ‘extra-campo’, in particolare ai diritti televisivi. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della UEFA, ogni squadra riceve due tipi di entrate derivanti dalla vendita dei diritti media per la competizione: una quota proveniente dai mercati UEFA (parte europea, che rappresenta il 75%) e l'altra dai mercati extra europei (parte extra europea, pari al 25%).

Per semplificare, si stima che la Fiorentina possa aver incassato circa 7 milioni di euro da queste fonti (5,13 milioni dalla parte europea e 1,9 milioni dalla parte extra europea), anche se è importante notare che le cifre precise non sono ancora state rese ufficiali. Sommando tutto, l'incasso totale ammonta a 14,1 milioni di euro, un ulteriore motivo per avere speranze che la Fiorentina possa ripetere il percorso degli ultimi due anni.