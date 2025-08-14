Conference League: sarà Polissja-Fiorentina. Gli ucraini eliminano il Paksi (col brivido)
Il Polissja elimina, non senza fatica, il Paksi. Sarà quindi la squadra di Zytomyr a sfidare la Fiorentina nel preliminare di Conference League. A Paksi gli ucraini riescono a non sperperare il vantaggio conseguito all'andata (3-0) e, nonostante una partita difficile, staccano il pass per l'ultimo turno pre-girone.
Una qualificazione che sembrava blindata dopo il 3-0 del Polissja Zytomyr all'andata, ha rischiato di essere rimessa in discussione dai primi 50'. All'intervallo infatti la sfida si è chiusa 1-0 per i padroni di casa del Paksi, avanti grazie alla rete di Szabo. A inizio ripresa ecco il raddoppio di Toth. Con ancora gran parte della ripresa da giocare, gli ungheresi spingono, vanno vicini alla rete che avrebbe pareggiato i conti ma poi al 96' subiscono l'1-2 di Toledo Costa. Festa per il Polissja, che sfiderà quindi la Fiorentina: andata il 21 agosto prossimo (probabilmente in Slovacchia, vista l'impossibilità di giocare a Zytomyr per evidenti questioni geopolitiche) ritorno il 28 agosto al Mapei di Reggio Emilia, dato che il Franchi sarà inagibile per ancora alcune settimane a causa dei lavori di ristrutturazione.
