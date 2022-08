CONF. LEAGUE, Il Twente supera 3-1 il Cukaricki

Nessuna sorpresa in terra serba: il Twente nell’andata del terzo turno preliminare di Conference League ha superato a Begrado per 3-1 il Cukaricki e ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno e sulla qualificazione al playoff, dove tra il 18 e il 25 agosto affronterà con tutta probabilità la Fiorentina. Una gara mai in discussione visto che tra l’8’ e il 43’ gli olandesi di Jans sono riusciti ad andare in gol ben tre volte: prima con un colpo di testa di Rots, poi al 31’ con un tiro rasoterra di Vlap e in chiusura di prima frazione con una percussione dalla destra di Brenet.

Nella ripresa il Cukaricki ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo ma al di là del gol di Kovac al 60’ (bella azione, tuttavia) non ha saputo andare oltre l’1-3. Tra una settimana il ritorno della sfida in Olanda, alla De Grolsch Veste. Il Twente per andare ai playoff potrà perdere anche con un gol di scarto, mentre il Cukaricki per affrontare la Fiorentina dovrà vincere con almeno tre gol di scarto (ricordiamo che le reti in trasferta nelle competizioni Uefa non hanno più valore preponderante).