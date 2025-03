"Con un Kean così tutto è possibile": il commento di Calabrese su Repubblica

vedi letture

Sulle colonne di Repubblica (edizione Firenze) Giuseppe Calabrese celebra una super Fiorentina, trascinata anche contro l'Atalanta dal suo centravanti: "Con Moise Kean si può sognare. Ha l’istinto del gol, è il centravanti che serviva, il giocatore che mancava da un bel po’ di tempo. Con lui si può chiudere in grande la stagione e magari conquistare quella coppa solo sfiorata negli ultimi anni.

Quello che preoccupa, semmai, è la clausola di 52 milioni. Una somma relativamente bassa per un giocatore del suo livello, soprattutto se dovesse farsi avanti un top club italiano o europeo. Sarà lui a decidere, e la Fiorentina può solo sperare che Moise scelga di restare. Ma è chiaro che anche il presidente Commisso dovrà fare le sue mosse. Non è solo una questione economica, anche se i soldi contano. È soprattutto una questione di ambizione. Ed è qui che Commisso potrebbe entrare in gioco. Nel frattempo, godiamoci i suoi gol e questa vittoria. Con Kean e la sua faccia da duro, tutto è possibile".