Comuzzo, ora c'è il Lipsia sulle sue tracce: pronta offerta da 35 mln. Palla a Commisso

vedi letture

È ancora Pietro Comuzzo il giocatore più corteggiato sul mercato tra quelli che vanta la Fiorentina. Dopo i secchi no che la dirigenza viola ha dato al Milan e ai club di Premier League nei giorni scorsi, a questo giro è il Lipsia a farsi avanti per il centrale classe 2005.

Lo riporta stamani il Corriere Fiorentino, scrivendo che l'intento della società di Commisso è sempre il solito: non c'è il bisogno e nemmeno la volontà di cederlo. Al netto di questo però, mentre quelli dei rossoneri e dei potenti club inglesi sono stati solo sondaggi o richieste d'informazioni, dalla Germania il club di proprietà Red Bull sta facendo sempre più sul serio e nei prossimi giorni potrebbe arrivare a quei famosi 30/35 milioni davanti ai quali la Fiorentina non potrebbe far altro che comportarsi come a gennaio, lasciando che sia il patron Commisso a decidere - si legge sul quotidiano locale -.