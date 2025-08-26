Pioli accoglie Piccoli. Il Corriere dello Sport: "Lo ha voluto e non sarà un'alternativa"

Il Corriere dello Sport ripercorre la prima giornata di Roberto Piccoli da nuovo attaccante della Fiorentina svelando un retroscena curioso sulla trattativa. A inficiare sulla volontà di accontentare i sardi nonostante le richieste alte di Giulini è stato anche il parere del tecnico, Stefano Pioli, che ieri lo ha accolto nel nuovo centro sportivo: quella per Piccoli è una trattativa che parte da lontano, da fine giugno, quando l'allora attaccante del Cagliari sembrava l'ideale sostituto di Moise Kean in caso di partenza del numero venti.

Poi però Kean è rimasto ma Pioli ha voluto comunque un'altra punta di peso e spessore. Non sarà un'alternativa: l'idea del tecnico emiliano è quella di far coesistere i due. Roberto Piccoli più Moise Kean, due che ai tempi delle giovanili (rispettivamente Atalanta e Juventus) sembravano destinati a prendersi tutto, Serie A e Nazionale, ci proveranno, uno al fianco dell'altro.