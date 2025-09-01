Calciomercato

Comuzzo, il retroscena: l'Atalanta aveva fatto un'offerta, no della Fiorentina

Comuzzo, il retroscena: l'Atalanta aveva fatto un'offerta, no della FiorentinaFirenzeViola.it
Pietro Comuzzo va verso la permanenza dopo il no all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Per lui si era parlato di un interesse dell'Atalanta che ha ricostruito FirenzeViola. Il club di Percassi, a caccia di un difensore, avrebbe offerto in effetti 25 milioni circa, molto al di sotto insomma della cifra proposta dal club arabo. La Fiorentina ovviamente ha risposto un no secco.