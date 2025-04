Commisso su Comuzzo: "Quello che abbiamo lo difendiamo. Vlahovic, Chiesa e Nico..."

Nella lunga intervista realizzata da Sky Sport al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il numero uno di Mediacom ha parlato anche di Pietro Comuzzo e del no alle offerte arrivate a gennaio per il difensore classe 2005: "Un segnale? Sì, è vero. Non siamo tra le prime tre squadre del campionato, ma quello che abbiamo lo difendiamo. Non ho bisogno di nessuno che arrivi qui e mi dica di essere più importante e che quindi può prendere da noi chi vuole. E poi vorrei ricordare una cosa: chi è andato via è stato ceduto a molto. Penso a Vlahovic e Chiesa. O Nico Gonzalez”.

Possibile obiettivo Champions?

"No, non lo dico. Qualcuno mi ha messo queste parole in bocca, ma non è così: ho sempre detto che se arriva, arriva. Se no, non avremo comunque fallito. Magari arriverà dopo, se resto qui abbastanza…”.

La Conference?

“Ci siamo arrivati vicini, ma non abbiamo portato niente a Firenze. Sia io, sia i tifosi, sia la squadra siamo molto delusi di questo. Se saremo capaci di arrivare in fondo, sarebbe un bellissimo regalo per Firenze”.

Marotta ha detto che in Europa si sono fatti 153 stadi nuovi. E solo 2 di questi in Italia.

“Ha ragione al 100%. Lui l’ha detto oggi, io cinque anni fa. Abbiamo presentato un piano per ammodernare il Franchi, ma la Sovrintendenza ci ha detto di no. Potevamo avere un bello stadio, rimesso a nuovo e nello stesso posto. Senza buttare tutto giù. Ora abbiamo cominciato questo processo e passeranno altri anni prima di poter vedere il nuovo impianto. È un peccato, queste cose non succedono in America, ma nemmeno nel resto d’Europa. Cosa succederà? Di sicuro non lo so: il Comune è padrone del Franchi, ma lavoreremo insieme a loro per finire il prima possibile. Alla Fiorentina serve questo stadio al completo. Non a mezzo servizio”.

