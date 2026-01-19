Commisso, lunedì prossimo in Duomo la messa in memoria. Presente tutta la Fiorentina
Sarà lunedì prossimo, 26 gennaio, alle ore 18, presso il Duomo di Firenze, la messa in memoria di Rocco Commisso. Lo rivela il TGR Rai Toscana, dando così i dettagli di quella che doveva essere la commemorazione del presidente della Fiorentina, scomparso due giorni fa all'età di 76 anni.
Il funerale del compianto patron viola si svolgerà a New York, mercoledì 21 gennaio alle ore 10:00 locali (le 16:00 italiane), presso la St. Patrick's Cathedral e FirenzeViola e Radio FirenzeViola lo seguiranno in loco, mentre nella principale chiesa fiorentina, lunedì prossimo, si terrà l'ultimo saluto del capoluogo toscano, con tutta la famiglia Commisso presente e con tutta la Fiorentina.
