COMMISSO, Complimenti a Palladino e alla squadra a fine gara

Fonte: dall'Allianz Stadium - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a fine partita ha parlato con Raffaele Palladino e si è complimentato per la bella prestazione, per non aver mai mollato, per aver provato a giocare lungo tutta la partita. Il Presidente - fa sapere il club - ha apprezzato la risposta dopo le ultime prestazioni ed è davvero molto soddisfatto ed ha esteso i complimenti a tutta la squadra.