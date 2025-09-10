Come stanno Hojlund e Anguissa? Le ultime da casa Napoli in vista di Firenze

Rasmus Hojlund, ieri al debutto in allenamento col Napoli, punta la trasferta di Firenze per il suo debutto in azzurro. Il danese è subito stato protagonista della seduta del martedì a Castel Volturno: tredici ore dopo aver giocato (e vinto 0-3, con tanto di rete) in Grecia con la sua Danimarca, l'ex Atalanta si è messo immediatamente a disposizione: lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega come il danese scalpiti ma che Antonio Conte dovrebbe farlo partire dalla panchina contro la Fiorentina.

Per il resto, fronte partenopea: ieri sono scesi in campo Anguissa e Marianucci (in gol), entrambi titolari con Camerun e Italia Under 21. Conte riavrà tutti al più presto, al netto degli infortunati Lukaku e Rrahmani: oltre a Hojlund sono rientrati anche De Bruyne, Lang, Lobotka e Olivera; oggi sarà la volta di italiani e scozzesi. Conte presto farà i conti con le scelte di formazione potendo guardare tutti negli occhi dopo gli impegni di questi giorni, i lunghi viaggi e lo stress accumulato tipico della sosta. Anguissa, ad esempio, avvertirà ancora le fatiche dell’ultima settimana, ma è un insostituibile e uno stakanovista, motivo per cui sarà difficile immaginarlo altrove se non in campo. Al Franchi si ripartirà con le solite certezze a cui allegare leciti dubbi, come in attacco. Dietro, aspettando il rientro di Rrahmani, toccherà a Beukema e con lui è favorito Buongiorno, coppia inedita ma ben assortita.



Continua il Corriere: in questi giorni, approfittando della sosta, ha lavorato con continuità anche Gutierrez, reduce dall’intervento alla caviglia destra di inizio luglio ma ormai vicino al rientro. Deciderà Conte dove e quando, ma l’esterno spagnolo è ormai pronto. Sarà una risorsa in più a sinistra. Valutazioni in corso anche sulle condizioni di Neres, altro osservato speciale durante la sosta. Il brasiliano aveva saltato il Cagliari per adduttore infiammato. Ma sono in tanti, in vista del tour de force, a sperare in una finestra, come Milinkovic-Savic oppure Lang, entrato bene contro il Cagliari.