Come sta Kean? Moise salta la Conference e ci prova per Cremona

Si apre una settimana decisiva per la Fiorentina. Non solo perché i viola si giocheranno la 'vita' (sportivamente parlando) tra sette giorni in casa della Cremonese, in uno spareggio salvezza; ma anche perché in vista della sfida dello Zini Paolo Vanoli vorrà recuperare a tutti i costi Moise Kean. Il Corriere dello Sport fa il punto sullo stato di forma dell'attaccante assente ieri col Parma: alla fine Kmb non è andato neanche in panchina, colpa di un problema alla tibia che lo condiziona da novembre; un infortunio che avrebbe previsto una gestione diversa, se non ci fosse stata l'impellenza di gettarlo il prima possibile nella mischia.

Prima della partita col Parma ha provato a testare la tenuta della gamba, ma il dolore era tale da impedirgli di scendere in campo; salterà il giovedì sera di coppa e proverà a esserci a tutti i costi lunedì con la Cremonese.