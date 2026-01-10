Come è andato il sopralluogo della sindaca Funaro ieri al Franchi

vedi letture

Ieri mattina la sindaca Funaro ha effettuato un sopralluogo ai cantieri dello stadio Franchi. Come riporta il Corriere Fiorentino, durante i 40 minuti di visita la sindaca ha verificato che i lavori stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma approvato a fine 2025. Prosegue la realizzazione dei setti in cemento armato della nuova curva Fiesole. Intanto, per consentire l’ampliamento dell’area di cantiere esterna all’impianto, da lunedì il mercato rionale di viale Fanti si trasferirà in viale Nervi, precisamente attorno alla pista da skateboard (a 250 metri di distanza rispetto alla sede attuale).

Di certo c’è che l’allargamento del cantiere nell’area mercatale imporrà il taglio di 10 alberi; a marzo e a giugno si espanderà ulteriormente portando a 24 il totale delle piante da abbattere. Questi provvedimenti sono necessari per depositare e posizionare le strutture prefabbricate che comporranno la nuova Fiesole e la copertura nord che proteggerà il pubblico della curva, metà Maratona e Tribuna laterale adiacenti.

Leggi anche: "Franchi, a giorni l'allargamento dei cantieri. La sindaca: "Vogliamo ridurre i tempi"