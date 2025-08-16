Club russi e il Flamengo non mollano Beltran ma lui nicchia: il River resta in agguato

Secondo quanto riporta la versione online de La Nazione, Lucas Beltran starebbe prendendo tempo con le offerte ricevute nelle ultime ore dalla Russia e dal Brasile perché attende il ritorno del River Plate, che potrebbe essere pronto a investire sul suo ritorno con un acquisto a titolo definitivo negli ultimi giorni di calciomercato.