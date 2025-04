Citterio a Dazn: "Era importante non perdere. Abbiamo smosso la classifica"

vedi letture

Intervistato nel post gara da Dazn, il viceallenatore della Fiorentina Stefano Citterio ha parlato così al termine dello scialbo 0-0 ottenuto dai viola in casa contro il Parma: “Sono stati due minuti iniziali difficili per noi però abbiamo fatto la nostra gara. Sapevamo di giocare contro una squadra in salute che arrivava da una buona prova contro l’Inter, dunque sapevamo che non sarebbe stato facile. Nella ripresa abbiamo fatto meglio ma, nonostante l’occasione fallita da Kean, ci abbiamo provato: lo spirito è stato quello di vincere la partita ma è stato importante anche non perderla. Abbiamo assistito a un tempo a testa e ci portiamo a casa questo punto”.

Mancava la velocità del pallone: ha inciso il viaggio in Slovenia?

“Le trasferte incidono sempre. Forse in qualche cross o passaggio filtrante potevamo essere più precisi. Abbiamo dovuto preparare questa gara in un giorno, ovvero sabato, ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo preparato il match nel migliore dei modi ma oggi alcune cose ci sono riuscite meno”.

C’è stata l’opzione di giocare a tre attaccanti?

“Non volevamo perdere l’equilibrio e sbilanciarci: il Parma nel finale ha giocato con tre attaccanti. Penso che questo sia avvenuto, ovvero abbiamo mantenuto equilibrio. Ci è mancato però il guizzo vincente per vincere”.

Le altre corrono però…

“È tutto aperto però, ci sono ancora tanti scontri diretti in avanti: siamo ancora in corsa per i nostri obiettivi”.