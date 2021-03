CIES, ACF 65a in Europa per costruzione squadra

Nell’ultimo report mensile del Cies Football Observatory è stata stilata la classifica tra le migliori squadre costruite in Europa attraverso il criterio della sostenibilità a lungo termine, un parametro che consente di misurare la lungimiranza di una società attraverso la possibilità di conseguire gli obiettivi per più stagioni. Tale criterio somma tre indici: l’età (più giovani giocano e più l’indice di sostenibilità cresce), stabilità della rosa in occasione delle sessioni di mercato e stabilità contrattuale (in campo devono scendere calciatori di proprietà contrattualizzato per più anni).

Fanalino di coda tra i novantotto in classifica è il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina: al primo posto Manchester United, prima tra le italiane il Sassuolo, poi Napoli e Lazio. La Fiorentina - 65a a livello europeo - è la dodicesima delle italiane coinvolte e si trova alle spalle di Sassuolo, Napoli, Lazio, Cagliari, Bologna, Milan, Torino, Juventus, Inter, Atalanta e Udinese. Fa specie dunque che i viola - pur con una classifica incerta in Serie A - si trovino alle spalle di squadre che hanno una graduatoria persino peggiore in questo campionato.