CHIESA, E all'improvviso diventò una riserva

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione ufficialmente, la panchina iniziale di Federico Chiesa a San Siro è stata motivata da una scelta tecnica dovuta a una rotazione della rosa. In realtà la spiegazione che Beppe Iachini ha dato nel post partita di Milano a proposito del numero 25 non sembra reggere tanto. E questo sia in virtù dello stato fisico del calciatore (apparso sempre brillante nelle ultime uscite, sia quando partito dall’inizio che quando subentrato in corso d’opera) sia in relazione al minutaggio dell’esterno, specie se rapportato a quello di alcuni compagni di squadra. Quello che stupisce infatti è che Chiesa, dopo i 90’ da incubo con il Sassuolo, non ha più giocato una partita per intero (il massimo che l’allenatore gli ha concesso sono stati i 68’ col Torino), partendo nella formazione iniziale appena tre volte nelle successive sei partite e totalizzando 262’.