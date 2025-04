Celje-Fiorentina 1-2, gli sloveni rientrano in gara: gol di Delaurier-Chaubert

vedi letture

Al 68’ il Celje torna insospettabilmente in gara con un rigore trasformato da Delaurier-Chaubert per un fallo di Pongracic su Matko. Freddissimo il francese, dal dischetto fa 1-2 e riapre la sfida in Slovenia. Tutto nasce da un errore di Fagioli, da poco entrato, che ha perso un pallone favorendo il contropiede dei padroni di casa.