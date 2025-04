Celje-Fiorentina 0-1, anche Zaniolo salterà il ritorno: ammonito sotto diffida

Altro giallo pesante per la Fiorentina, stavolta con Nicolò Zaniolo protagonista: l’attaccante viola è finito sul taccuino dell’arbitro per un fallo ingenuo al 52’ su Nieto ed essendo diffidato sarà costretto a saltare la gara di ritorno contro il Celje, in programma la settimana prossima allo stadio Artemio Franchi.