CASTROVILLI, Report ACF: nessuna criticità

Comunicato ufficiale della Fiorentina in merito alle condizioni di Gaetano Castrovilli:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, a seguito del violento trauma addominale riportato durante la partita di ieri, rimarrà in osservazione presso l’ospedale San Martino di Genova per le prossime 48 ore. Le condizioni del calciatore sono buone, non c’è nessuna criticità in atto.

La decisione è stata presa di comune accordo tra i sanitari dell’ospedale genovese e lo staff medico della Fiorentina con l’unico scopo di non correre alcun rischio. ACF Fiorentina coglie, inoltre, l’occasione per ringraziare i sanitari dell’ospedale San Martino e quelli del servizio sanitario dello stadio Ferraris per la loro professionalità e disponibilità".

Naturalmente, per via dell'impegno in anticipo martedì sera con l'Inter, il numero 10 della Fiorentina non sarà disponibile.