CASINI A RFV, Un anno di Viola Park: il mio bilancio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Francesco Casini, Consigliere Comunale di Palazzo Vecchio ed ex sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per parlare del Viola Park e del suo primo compleanno: "Penso che dopo un anno il Viola Park abbia già inciso molto nella vita della Fiorentina. Non è soltanto la sede del club e dove si allena la prima squadra ma è il cuore pulsante del popolo viola. Lo ricordava sempre anche Joe Barone. Io sono molto soddisfatto di aver fatto parte di questo capitolo importante nel grande libro della Fiorentina. È un orgoglio. Questo anno è segnato dalla crescita della Fiorentina ma anche dagli avvenimenti terribili che hanno riguardato il direttore generale che era il conducente del centro sportivo. Credo sia un fiore all'occhiello, perché vi garantisco che tantissimi dirigenti di club europei hanno visitato con grande entusiasmo il Viola Park che rappresenta qualcosa da replicare anche in Europa".

