Carlo Conti: "Sto vivendo male questo inizio di stagione ma confido in Pioli"

Ospite a sorpresa di DAZN, il conduttore tifoso viola Carlo Conti ha parlato così: "Come sto vivendo questo inizio di stagione? Male, molto male. Ma sono sicuro che l'esperienza di Pioli saprà riportare nei ranghi i nostri grandi campioni. Speriamo di trovare un po' di equilibrio e che i nostri fuoriclasse riescano a ritrovare la forma migliore. Un pensiero su Toni (in studio, ndr)? Era dai tempi di Batigol che non trovavamo un bomber così, anche Vieri ci è passato ma solo per poco.

Ricordo che qualsiasi palla in mezzo all'area Toni riusciva sempre a metterla in rete. Non è che stasera può andare a San Siro (ride, ndr)? No dai, c'è Kean ed è un bel centravanti. Io non capisco nulla di calcio, mi dice tutto Marco Masini che invece sa tutto. Io sono solo tifoso e tifo la Fiorentina a prescindere dai risultati: gioisco quando si vince e mi viene il labbrino in momenti come questi".