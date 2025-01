CALAMAI, Ultima chiamata per Colpani: a Monza si ricordi chi era

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento della mattinata con 'Il Caffè Nero Bollente' sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato di Andrea Colpani, finora uno degli oggetti misteriosi della rosa viola: "Folorunsho arriverà, è questione di giorni. Però credo sia difficile sia protagonista lunedì col Monza. E allora credo che lunedì possa essere l'ultima chiamata per Colpani.

Lì, col Monza, ha dato spettacolo, fatto gol e fornito assist: questo mi fa sperare, Colpani si può ritrovare proprio nel luogo dove ha fatto così bene. Più che una sensazione è una speranza, non solo per Colpani, ma per tutta la Fiorentina"