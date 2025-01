CALAMAI, Pradè, parole alla pancia. Ora aiuti Palladino

FirenzeViola.it

Nel "Caffè nero bollente" andato in onda stamani su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Monza ripartendo dalle parole di Pradè che stanno facendo molto discutere: "Ha fatto un'uscita molto dura, un po' pittoresca. Qualcuno ha richiamato qualche presidente del passato perché sono parole inconsuete per un dirigente come lui. Ha interpretato alla perfezione l'umore e l'amarezza dei tifosi, da stamani però serve il Pradè dirigente. E a lui chiedo: di stare vicino a un allenatore in evidente confusione, deve spiegare a Palladino che non ci sono dubbi sul fatto che serve un centrocampo a tre. Poi deve comprare un grande centrocampista così che tolga anche gli ultimi dubbi sul fatto che giocare a tre non sia più un'ipotesi ma un'assoluta necessità".

QUA SOTTO L'INTERVENTO COMPLETO