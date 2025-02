RFV Calamai: "Fiorentina, oggi gioca per Bove: sarà il tuo dodicesimo uomo"

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina. In questo caso l'attenzione è sulla sfida di stasera, sul recupero contro l'Inter, e su un ragazzo, Edoardo Bove, che vivrà una serata speciale, a due mesi dal malore subito che causò la sospensione della sfida di campionato: "Inutile nasconderlo, questa sarà la partita di Edoardo Bove. Nei ricordi di un momento di grande paura.

Per fortuna il ragazzo sta bene ed è tornato in gruppo, anche senza giocare ma portando entusiasmo e voglia di tornare un calciatore. Se è vero che nel calcio conta chi gioca, ma contano anche le emozioni che accompagnano le gare, la pancia e gli stati d'animo. Quindi Edoardo Bove sarà il dodicesimo uomo di stasera, guardandolo i giocatori della Fiorentina potrebbero trovare lo spunto, le motivazioni, per cercare di battere l'Inter, che rimane una squadra fortissima, ma non invincibile".