Cagliari-Fiorentina 0-0, La ripresa si apre con due cambi: dentro Viti e Mandragora

Dopo un primo tempo in cui la Fiorentina ha sofferto le iniziative del Cagliari senza mai riuscire a rendersi pericolosa Stefano Pioli prova a cambiare qualcosa per dare nuova linfa ai suoi in vista della ripresa. Subito in campo dal 46' Viti e Mandragora. L'ex Empoli al posto di Ranieri come terzo di sinistra in difesa e il classe 1997 per Ndour in mediana.