Cagliari-Fiorentina 0-0, La ripresa si apre con due cambi: dentro Viti e Mandragora
FirenzeViola.it
Dopo un primo tempo in cui la Fiorentina ha sofferto le iniziative del Cagliari senza mai riuscire a rendersi pericolosa Stefano Pioli prova a cambiare qualcosa per dare nuova linfa ai suoi in vista della ripresa. Subito in campo dal 46' Viti e Mandragora. L'ex Empoli al posto di Ranieri come terzo di sinistra in difesa e il classe 1997 per Ndour in mediana.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Copertina
FirenzeViolaCagliari-Fiorentina 1-1, le pagelle: Mandragora comincia come aveva finito, ok Gosens e Gud, meno Kean, Sohm e Ndour
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Luca CalamaiRisultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com