Calciomercato C’è il retroscena su Piccoli. Beltran aspetta il River, Brekalo al Real Oviedo

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato viola.

Retroscena Piccoli

Nel pomeriggio di ieri con l'intermediario Alessandro Lucci che ha passato il pomeriggio al Viola Park Fiorentina e Cagliari hanno raggiunto l'accordo sulla base di 25 milioni più due di bonus e un 10% sulla futura rivendita. Oggi i dettagli per il contratto quinquennale. E la trattativa sul giocatore è partita ancora prima che venisse riscatto dal Cagliari. Viste tra domani e sabato, con il giocatore che poi si aggregherà al gruppo viola.

Beltran aspetta il River

Il CSKA, che ha già l'accordo con la Fiorentina, aspetta ancora la risposta di Lucas Beltran. Ma secondo quanto risulta l'argentino sta prendendo tempo perché ha dato la parola a Gallardo, allenatore del River che stasera giocherà gli ottavi di Copa Libertadores.

Brekalo al Real Oviedo

Il croato ha rescisso con la Fiorentina ed è ad Oviedo per diventare un nuovo giocatore del club spagnolo. Manca solo l'ufficialità.