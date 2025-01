BUCHANAN, L'Inter non lo cede. Palacios al Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha deciso di non cedere il laterale canadese Tajon Buchanan. Lo riporta TMW, spiegando come nonostante le richieste di Torino e Fiorentina per il calciatore in prestito, la società nerazzurra ha deciso di non prestare il terzino canadese che proseguirà quindi la stagione nel gruppo di Simone Inzaghi. Discorso diverso per Tomás Palacios, difensore argentino classe 2003 acquistato la scorsa estate che fin qui non ha trovato spazio nemmeno per un minuto: via libera al prestito al Monza, club che nella giornata di domani dovrebbe definire il trasferimento di Pablo Marì alla Fiorentina.