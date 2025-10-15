La rincorsa di Comuzzo: che occasione a San Siro Per uscire dai "margini"

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un focus su Pietro Comuzzo, che domenica contro il Milan potrebbe tornare titolare dopo oltre un mese dall'ultima partita giocata dal 1' in maglia viola. Il centrale spera di ritrovare una maglia da titolare complice le non perfette condizioni di Pongracic, uscito per una botta sospetta al 60’ della gara tra Croazia e Gibilterra. Le condizioni dell’ex Lecce saranno valutate oggi al suo ritorno al Viola Park (la Fiorentina ha fatto in realtà sapere che non ci sono preoccupazioni di sorta, tant’è che il croato ha avuto pure 24 ore di permesso prima di far ritorno a Firenze) ma la sua presenza resta quantomeno in dubbio.

Così, in un momento in cui sembrava destinato a un’altra settimana da spettatore, Comuzzo intravede dopo una lunga attesa una porta che si riapre. Un premio alla sua tenacia, visto che anche in questi giorni di libertà concessi da Pioli alla sua squadra il talento friulano è stato visto più volte al Viola Park ad allenarsi da solo per farsi trovare pronto all’appuntamento.