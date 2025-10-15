Gud, il quesito de La Nazione: perché è al top con l'Islanda e va male in viola?

Perché in nazionale sì e con la maglia viola, almeno fino ad oggi, no? E' la domanda che questa mattina si pone La Nazione a proposito del diverso rendimento fin qui offerto da Albert Gudmundsson tra l'Islanda e la Fiorentina. Tutto nasce probabilmente dalle difficoltà collettive che la Fiorentina sta vivendo, accompagnate anche da una difficoltà di manovra e di ampiezza del gioco che alla fine oltre a penalizzare la squadra in generale, colpisce lui, in particolare.

Sempre a galleggiare tra le linee, che può essere un vantaggio, ma anche un handicap, soprattutto se la squadra non lo cerca con insistenze e lui gira quasi a vuoto. Razionalizzare la corsa per non andare a pestare i piedi con i costruttori di gioco che partono dal basso.