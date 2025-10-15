Pioli confida nei senatori. Il Corriere dello Sport: "Serve la carica dei più esperti per ripartire"

Il Corriere dello Sport si concentra sui senatori della Fiorentina, individuandoli in De Gea, Gosens e Dzeko, che in tre hanno oltre 2.000 presenze con i club e devono trascinare il gruppo con l’aiuto di tutti. Tre non a caso, tre che rappresentano il “Senato” della Fiorentina per dire che questo non è il momento di guardare chi ha giocato tanto o poco, chi ha corrisposto alle aspettative e chi no. Questo è il momento che ognuno al Viola Park e dentro la squadra di Pioli faccia la parte che gli appartiene e, a maggior ragione quei calciatori che hanno un bagaglio tale di esperienze e di situazioni belle e brutte nella loro ultra-decennale carriera e spesso ricca di onori, da avere quasi l’obbligo di indicare la strada al gruppo per uscire da una situazione preoccupante. Più a livello psicologico-mentale che di classifica.

La Fiorentina non ha saputo imporsi contro avversari che le rendevano qualcosa a livello tecnico e qualitativo, oppure ha subito gioco e situazioni contro avversari ugualmente forti o anche più forti, sempre pagando dazio sotto il profilo della personalità e dell’identità. Proprio ciò che non avresti mai detto da una squadra che ha De Gea, Gosens e Dzeko, ma anche Pongracic, Dodo, Mandragora, Gudmundsson e Kean: perché non è solo una questione di età o di partite disputate. Quando le cose vanno male, come male stanno andando in campionato, è necessario il contributo di tutti, ma di qualcuno di più e allora il portiere spagnolo, l’estero tedesco e l’attaccante bosniaco possono diventare i punti di riferimento indispensabili per la risalita, sostenendo i giovani e incentivando chi non riesce a dare quello che vorrebbe dare.