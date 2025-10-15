Gudmundsson-Piccoli ci sono, il Corriere Fiorentino: "La nuova coppia per il Milan"

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla possibile coppia inedita che Stefano Pioli potrebbe schierare a San Siro contro il Milan, ovvero quella formata da Gudmundsson e Piccoli. Con Kean ai box, i due si preparano a fare coppia in attacco, con l’ex Cagliari che prenderà proprio il posto dell’infortunato ex Juventus. Il suo compito è non far rimpiangere il più celebre compagno. Missione difficile, certo, ma del resto è stato preso anche per questo. Per entrambi l’inizio di stagione non è stato esaltante, anche se lo stato d’animo dell’ex Cagliari non è paragonabile a quello di Gudmundsson.