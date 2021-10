BRESSAN, Inizio viola è positivo. Europa? Ci spero

L'ex viola Mauro Bressan parla a footballnews24.it e resta ottimista sulla stagione della Fiorentina: "Anche se sono arrivate alcune sconfitte credo sia stato un inizio positivo. Italiano è stato determinante, la sua mentalità è stata colta a pieno dai giocatori. Arriva da ottime stagioni con lo Spezia, la Fiorentina ha scelto davvero un grande allenatore. Sta portando avanti un percorso importante: la viola arriva da due anni in cui in ogni partita subiva gli avversari, ora invece sembrerebbe aver capito come controllare il gioco”.

Poi dice la sua su un possibile piazzamento europeo: "Lo spero, il campionato è davvero equilibrato. Ci sono molte squadre in lotta e credo ci sarà spazio anche per la Fiorentina, penso che sia anche l’obiettivo della società. Magari potrebbe riuscirci il prossimo anno, cambierebbe poco: l’importante è aver dimostrato che la Fiorentina sta per tornare tra le grandi”.

Infine un commento sulla situazione Vlahovic: "Sono processi che fanno parte della crescita di un club. Tra due annise dovesse succedere un caso analogo a quello di Vlahovic, spererei che il giocatore in questione si sentisse già in una grande squadra, senza la necessità di cambiare aria per vincere".