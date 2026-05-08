Braschi, weekend da tutto o niente: aspetta le convocazioni di Vanoli e Galloppa

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Con Kean probabile assente e Piccoli ancora a mezzo servizio, contro il Genoa potrebbe toccare a Riccardo Braschi guidare l'attacco della Fiorentina. Ne scrive La Nazione, spiegando come il weekend del classe 2006 rischi di oscillare tra la prima da titolare in Serie A e il ritorno in Primavera (la squadra di Galloppa gioca domenica alle 13 al Viola Park). O tutto o niente per il bomber del settore giovanili, anche se l'esperimento Gudmundsson falso nueve è in agguato e rischia di costringere Braschi a rimandare l'esordio dal 1'.

Poi c'è Piccoli, le cui condizioni sono in netto miglioramento e potrebbe anche lui sperare in una maglia da titolare. Mentre Braschi aspetta di sapere se sarà convocato dalla prima squadra o dalla Primavera.