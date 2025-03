Bove sottoposto ad "accertamenti cardiologici approfonditi". Nota della Fiorentina

Dopo le indiscrezioni emerse nella giornata di oggi, la Fiorentina conferma: Edoardo Bove si è sottoposto ad ulteriori aggiornamenti cardiaci presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche. Questa la nota del club gigliato che spiega quanto accaduto: "ACF Fiorentina informa che, nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo, il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore".

La ricostruzione del Messaggero

Questo quanto ha riportato stamani il quotidiano che ha dato per primo la notizia. Edoardo Bove ha scelto di farsi ricoverare presso l’Ospedale di Torrette e la clinica di Cardiologia e Aritmologia, ad Ancona, presieduta da Antonio Dello Russo per tornare a sperare. Ieri mattina il centrocampista della Fiorentina ha svolto i primi test diagnostici e gli accertamenti specifici, approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie. I risultati sono attesi tra i 5 e 15 giorni.

Attraverso dei piccoli cateteri si passa dalle arterie o vene per arrivare nelle camere cardiache e studiare la conduzione elettrica del cuore. Di fronte alle anomalie si tratta con ablazioni. Oppure si impiantano dei dispositivi che controllano il ritmo del cuore del tipo pacemaker o defibrillatori interni. L'obiettivo del classe 2002 è capire se, dopo il malore accusato lo scorso 1° dicembre in Fiorentina-Inter, si trovi alla presenza di una cardiopatia strutturale, oppure no