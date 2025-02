Bove a Sanremo, Conti: "Viene a raccontare come sta vivendo il momento. E se non mi porta la maglia..."

Edoardo Bove, il 22enne centrocampista della Fiorentina fermo per l'applicazione del defibrillatore sottocutaneo dopo un malore in campo sarà ospite stasera al Festival di Sanremo. Oggi in conferenza stampa lo ha ricordato anche il conduttore super tifoso viola Carlo Conti: "L'ho chiamato per chiedergli se aveva voglia di venire qui al festival. È un esempio, un ragazzo, un campione che, nel pieno della sua attività, vede a un certo punto fermarsi questo mondo.

Verrà non solo a presentare un cantante, ma a raccontare come sta vivendo questa fase e quali speranze ha per il futuro. Certo, se non mi porta la maglia della Fiorentina...", sorride Conti. Lo riporta Leggo.