BONAVENTURA, Si allena a parte. Con l'Empoli...

A tre giorni dal match contro l'Empoli, non giungono ancora buone notizie sul recupero di Giacomo Bonaventura: come riportato da Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina si è allenato a parte anche nella giornata di oggi, così come ha fatto per tutto il resto della settimana e, con poche sedute ancora disponibili in vista del derby di domenica, la sua presenza in campo è sempre più a rischio.

In caso di assenza dell'ex Milan, fermo da due settimane dopo un infortunio rimediato nella gara interna col Bologna, Alfred Duncan e Youssef Maleh si candidano per un posto da titolare in un ballottaggio per completare il trio di centrocampo con Lucas Torreira e Gaetano Castrovilli.