BONATO A RFV, Dodô tipo un piccolo Cafu. Berardi...

Il dirigente sportivo Nereo Bonato ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina si sta muovendo con attenzione, provando a portare avanti quanto fatto lo scorso anno. Si cercano acquisti mirati per la filosofia di mister Italiano".

Arriva Jovic.

"Aveva fatto bene in Germania, meno al Real Madrid. Secondo me a Firenze trova una situazione ottimale e come giocatore è tanta roba, alza il livello complessivo. E questo vale pure per Dodo, l'ho seguito e ha grosse qualità".

Dodo è davvero un piccolo Cafu?

"Ci può stare, senza esagerare ma le caratteristiche sono quelle".

Con De Zerbi sarà migliorato...

"Sicuramente. Il passaggio allo Shakhtar gli avrà permesso di migliorarsi ancora, anche se è già di alto livello".

Lei ha avuto Castrovilli a Cremona.

"Aveva iniziato bene, poi tra qualche infortunio e un pizzico di appagamento il rendimento è un po' calato. Però prima dell'infortunio lo avevo visto con un piglio diverso".

E Acerbi, che ha conosciuto a Sassuolo

"Sarebbe un giusto interprete per portare esperienza e rappresentare un'alternativa dopo la possibile partenza di Milenkovic".

Berardi è stato davvero vicino alla Fiorentina?

"Nel periodo in cui ero al Sassuolo, Berardi era in orbita Juventus e non c'erano altre situazioni in essere. Perché possa fare un salto di qualità gli serve un club di maggiore tradizione e che faccia le competizioni europee. Il problema è il valore che il Sassuolo dà al suo cartellino...".