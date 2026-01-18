Bologna-Fiorentina, 1' di silenzio per Rocco: qualche tifoso rossoblù non partecipa

Bologna-Fiorentina, 1' di silenzio per Rocco: qualche tifoso rossoblù non partecipa
Oggi alle 15:04
Minuto di silenzio in ricordo di Rocco Commisso allo stadio Dall’Ara, prima di Bologna-Fiorentina. Un momento di commemorazione che non è stato osservato da una parte di tifosi della curva rossoblù, che ha intonato cori contro la squadra viola per poi essere messa a tacere da un altro gruppo di sostenitori bolognesi.