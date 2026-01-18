FirenzeViola
Bertolini ricorda Commisso: "Progetto visionario a Firenze: entusiasta del calcio femminile"
FirenzeViola.it
Anche Milena Bertolini ha voluto dedicare un pensiero a Rocco Commisso. L'ex ct dell'Italia Femminile, in esclusiva ai taccuini di FirenzeViola.it, si è espressa così dopo la scomparsa dell'ex presidente della Fiorentina, avvenuta ieri notte: "Sì l’ho incontrato quando ero CT della Nazionale - afferma Bertolini su esplicita domanda -. Mi parlò con entusiasmo del calcio femminile in America e della volontà di farlo crescere in Italia.
Si sentiva tanto il suo amore per l’Italia e la sua passione per il calcio che lo ha portato a realizzare un progetto visionario a Firenze e la realizzazione del Viola Park. Lascia un’eredità unica e importante a tutto il movimento del calcio italiano che mi auguro non vada dispersa".
