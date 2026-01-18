"Grazie Rocco": la maglia celebrativa usata dalla Fiorentina per ricordare Commisso

La Fiorentina aveva annunciato ieri che, in ricordo e in memoria di Rocco Commisso, non solo avrebbe deciso di giocare la gara di oggi contro il Bologna, ma avrebbe indossato per il riscaldamento una maglia celebrativa in suo onore. E così è stato, con tutta la squadra di Vanoli che è scesa in campo al Dall'Ara nel pre partita con una t-shirt bianca, con davanti una foto del patron che palleggia e con su scritto: "Grazie Rocco". Ecco l'immagine direttamente dal campo: