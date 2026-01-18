"Grazie Rocco": la maglia celebrativa usata dalla Fiorentina per ricordare Commisso
FirenzeViola.it
La Fiorentina aveva annunciato ieri che, in ricordo e in memoria di Rocco Commisso, non solo avrebbe deciso di giocare la gara di oggi contro il Bologna, ma avrebbe indossato per il riscaldamento una maglia celebrativa in suo onore. E così è stato, con tutta la squadra di Vanoli che è scesa in campo al Dall'Ara nel pre partita con una t-shirt bianca, con davanti una foto del patron che palleggia e con su scritto: "Grazie Rocco". Ecco l'immagine direttamente dal campo:
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina unita a Bologna: anche gli indisponibili Dzeko, Kean e Lamptey sono con la squadra
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com