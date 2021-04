BIRINDELLI, Viola in crescita. SL? Assurda

Alessandro Birindelli ha parlato pochi minuti fa del tema caldo di questi giorni, ovvero la Superlega, e della partita di domenica tra Fiorentina ed una sua ex-squadra, la Juventus. Così si è espresso sulla questione Superlega: "Trovo assurdo quello che è successo. E anche il modo in cui l'hanno pensata: è questo modo di ragionare da parte della società che mi ha stancato del mondo del calcio. Dopo due giorni è finito tutto e sembra non sia successo nulla, se passasse tutto senza conseguenze sarebbe grave".

E sulla partita tra viola e bianconeri: "La Fiorentina nelle ultime 2-3 prestazioni mi è sembrata cresciuta. Credo che abbia le qualità per salvarsi il prima possibile. Anche la Juventus mi sembra in fase di miglioramento: ogni tanto ha dei blackout, ma se si accendono alcuni giocatori, come è successo ieri, fanno paura. Il problema dei bianconeri è stato forse il fatto di aver cambiato spesso: in una stagione così anomala, in cui c’stato poco tempo per lavorare, è un aspetto che può penalizzare ed in questo forse c’è anche un po’ di mancanza di esperienza di Pirlo. Penso sia una partita aperta a tutti i risultati".

Infine, da ex- difensore, Birindelli ha espresso il suo parere sulla difesa dei viola: "Martinez Quarta secondo me è un giocatore importante, non so perché è stato escluso nella partita col Sassuolo ma Iachini avrà le sue ragioni. In generale non ha senso puntare il dito sulla difesa per i tanti gol subiti, bisogna vedere anche quanto aiuto ha quel reparto da centrocampisti ed attaccanti".